Ekonomi

TPAO'nun 2 şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman ve Kırklareli-Edirne'de bulunan sahaları kamulaştırılacak.

Başak Erkalan  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

Ayrıca TPAO'nun Kırklareli ve Edirne sınırlarında sahip olduğu arama ruhsatında yapılması planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan parsele ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki parselin 983,14 metrekarelik kısmını kamulaştıracak.

Türkiye'deki çifte vatandaşlara 19 Nisan Bulgaristan seçimleri için "sandığa gidin" çağrısı
Yargıtay, kiracının bildirim yapmadan kira sözleşmesini feshini haksız buldu
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyonda 23 gözaltı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Şaban Kazdal seçildi

AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
MGK Genel Sekreterliğinin bazı teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi

MGK Genel Sekreterliğinin bazı teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi
