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Gündem

Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici, Berfin Kıraç  | 20.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara/İstanbul

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, söz konusu sarsıntı yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi.

İstanbul Valisi Gül: Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir

İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD paylaşımını alıntıladığı gönderide, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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