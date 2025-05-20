Papua Yeni Gine açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'nin kuzey açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'deki depremin merkez üssünün Angoram kasabasının yaklaşık 81 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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