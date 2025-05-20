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Dünya

Papua Yeni Gine açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin kuzey açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Papua Yeni Gine açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'deki depremin merkez üssünün Angoram kasabasının yaklaşık 81 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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