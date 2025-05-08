Dolar
38.64
Euro
43.68
Altın
3,329.35
ETH/USDT
1,910.10
BTC/USDT
99,042.00
BIST 100
9,074.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Ankara

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemeleri yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkenin doğusundaki Wonsan bölgesinden yerel saatle 08.10 ile 09.20 arasında birkaç kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.

Kuzeydoğu yönüne ilerleyen ve azami 100 kilometre irtifaya ulaşan füzeler, havada yaklaşık 800 kilometre mesafe kat ederek Japon Denizi'ne düştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelere karşı gözlem faaliyetleri ile ABD ve Japonya ile yakından bilgi paylaşımının sürdürüldüğünü kaydetti.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin tamamının ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB) dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

ABD ordusu, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM), Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerini kınadığını bildirdi.

INDOPACOM tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerine ilişkin, "ABD bu eylemleri kınıyor ve Kuzey Kore'yi daha fazla hukuka aykırı ve istikrarsızlaştırıcı eylemden kaçınmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füze denemelerinin, ABD askeri personeli ya da toprakları ile bölgedeki müttefikleri için "bir tehdit" oluşturmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin bugün ve yarın yapılacak İslamabad ve Lahor seferleri iptal edildi
Konya'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları 2-3 Ağustos'ta yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Çin'den ASEAN'a, ticaret savaşına karşı işbirliğini derinleştirme çağrısı

Japonya, ABD'nin gümrük tarifelerini gözden geçirmesini istiyor

Trump'tan Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel ticaret anlaşması" mesajı

Trump'tan Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel ticaret anlaşması" mesajı
Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo istifa etti

Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo istifa etti
Güney Kore'de görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon'un evine "şaman soruşturması baskını"

Güney Kore'de görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon'un evine "şaman soruşturması baskını"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet