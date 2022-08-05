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Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimlerini tamamladı

Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek boş gemide gerçekleştirilen denetimi tamamlandı.

İrem Demir   | 05.08.2022
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimlerini tamamladı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Bandırma Limanı'ndan Ukrayna'daki Çornomorsk Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarında müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Sahil Güvenlik helikopteri ve teknesi, denetim sırasında geminin çevresinde önlem aldı.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen gemi denetim uzmanlarının rehberlik ettiği heyet, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda incelemelerde bulundu.

Daha sonra gemiden ayrılan temsilciler, "Cankuş" isimli servis botuyla Rumeli Hisarı Limanı'na hareket etti.

Denetlenen gemi, müşterek kontroller sonucunda temsilcilerden onay alınmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na hareket edecek.

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