Dolar
30.46
Euro
32.89
Altın
2,036.51
ETH/USDT
2,302.70
BTC/USDT
43,140.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Ümraniye’de “Gençlik Buluşması” programında konuşuyor
logo
Gündem

Muğla'da cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Onur Çadır  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Muğla'da cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya yansıdı Fotoğraf: Onur Çadır/AA

Muğla

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde çalışan Sertaç Bayraktar, cep telefonunu şarja taktı. Telefonun şarj olmadığını gören Bayraktar, sorunu anlamaya çalıştığı sırada telefonun bataryası bir anda patlayarak alev aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda iş yerinde kısa süreli panik yaşandı. Bayraktar'ın elinde hafif derecede yanık oluştu.

Bayraktar, AA muhabirine, vatandaşların telefonunda sorun yaşadığında en yakın teknik servise başvurmalarını ve telefon şarjdayken oynanmasının tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MOSSAD'ın ajan belirleme tekniği deşifre edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Bakan Özhaseki: Son depremzede vatandaşımız evine kavuşana kadar sahadayız
Emine Erdoğan: Geçmişle bağlarımızın zayıflatıldığı bir devirde yaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg, artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya devam ediyor

Benzer haberler

Muğla'da cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya yansıdı

Muğla'da cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya yansıdı

Muğla'da deve güreşleri geleneği sürdürülüyor

Fatma Girik, ölümünün ikinci yılında Bodrum'da mezarı başında anıldı

Muğla'da hayalet ağa dolanarak yaralanan yavru kaplumbağa tedavi ediliyor

Muğla'da hayalet ağa dolanarak yaralanan yavru kaplumbağa tedavi ediliyor
Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama
Fethiyeli kadınlar, popüler şarkıları yöreye özgü "delbek" eşliğinde seslendiriyor

Fethiyeli kadınlar, popüler şarkıları yöreye özgü "delbek" eşliğinde seslendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet