MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi
Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.
El Ariş
Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanını taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak saat 16.15'te El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.
Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.
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