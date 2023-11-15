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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Milli Futbolcu Salih Özcan, Almanya ve Galler karşılaşmaları öncesinde Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.

Aykut Karadağ  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi Fotoğraf: Aykut Karadağ - AA

El Ariş

Kayseri Havalimanı'nda 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanını taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak saat 16.15'te El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

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