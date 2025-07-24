Dolar
40.47
Euro
47.75
Altın
3,373.14
ETH/USDT
3,740.30
BTC/USDT
119,084.00
BIST 100
10,689.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brüksel'de İsrail Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi

Belçika'da yüzlerce kişinin katılımıyla İsrail'in Brüksel Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'le dayanışma gösterisinde, elçiliğin kapatılması çağrısında bulunuldu.

Dursun Aydemir  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Brüksel'de İsrail Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Filistin destekçileri, İsrail'in Brüksel Büyükelçiliği önünde yerel saatle 14.00'te bir araya geldi.

Göstericiler, Gazze halkının su ve gıda gibi temel ihtiyaçlarına erişimine engel olan İsrail'in "savaş suçu" işlediğini belirterek, duruma tepki gösterdi.

Tel Aviv'in insani yardım kamyonlarının bölgeye girişine izin vermesini talep eden göstericiler, Gazze'deki açlık sorununa dikkati çekmek için ellerinde tencere, tava, kaşık ve çatal tuttu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göstericiler, Filistin'i temsilen omuzlarına kefiye, yakalarına da karpuz sembolü broşlar takarak, "Gazze'de soykırım var, susmayacağız" sloganları attı.

Filistin ile dayanışma sloganları atan göstericiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Brüksel Büyükelçiliğinin kapatılması çağrısında bulundu.

Gösteri sırasında İsrail karşıtı sloganlar atılırken, alandan İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu noktaya geçmeye çalışan katılımcılar ile güvenlik güçleri arasında itişme yaşandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır
Hırvatistan'dan gelen öğrenciler İstanbul'da Yaz Kur'an Okulu programına katıldı
Minguzzi cinayetine ilişkin davada dosyalar birleşti
Şehit Üsteğmen Özsu memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Orman şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Benzer haberler

ABD, Gazze'de ateşkes için görüşmeler yapan Doha'daki heyetini geri çağırıyor

ABD, Gazze'de ateşkes için görüşmeler yapan Doha'daki heyetini geri çağırıyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler maruz kaldıkları "işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmali" anlattı

Brüksel'de İsrail Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi

Spiegel dergisine göre Almanya'daki bazı diplomatlar hükümetin İsrail politikasından rahatsız

Spiegel dergisine göre Almanya'daki bazı diplomatlar hükümetin İsrail politikasından rahatsız
İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" söyledi

İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" söyledi
AP'deki 60'dan fazla milletvekilinden, İsrail'e karşı önlem alınması için acil toplantı talebi

AP'deki 60'dan fazla milletvekilinden, İsrail'e karşı önlem alınması için acil toplantı talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet