MSB'den Almanya'daki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin videolu paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin videolu paylaşım yaptı.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dakikalarca süren sessizlik, milimetrik hesaplanan mesafe, rüzgar, zemin, nefes ve nabız kontrolü. Bu bir refleks değil eğitim, disiplin ve müttefik uyumunun sonucudur. NATO unsurları, müşterek harekat kabiliyeti ve ileri atış teknolojileriyle sahada güvenilir caydırıcılığın simgesi olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, tatbikata katılan Türk birliklerinin atış görüntülerine yer verildi.
🎯 Steadfast Dart 2026 Tatbikatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2026
📍 Almanya
Dakikalarca süren sessizlik…
Milimetrik hesaplanan mesafe…
Rüzgâr 🌬️, zemin, nefes ve nabız kontrolü…
Bu bir refleks değil; eğitim, disiplin ve müttefik uyumunun sonucudur.
🌍 NATO unsurları, müşterek harekât kabiliyeti ve ileri… pic.twitter.com/3WqhM9EsSU