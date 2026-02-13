Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

MSB'den Almanya'daki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Abdullah Özkul  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
MSB'den Almanya'daki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin videolu paylaşım

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dakikalarca süren sessizlik, milimetrik hesaplanan mesafe, rüzgar, zemin, nefes ve nabız kontrolü. Bu bir refleks değil eğitim, disiplin ve müttefik uyumunun sonucudur. NATO unsurları, müşterek harekat kabiliyeti ve ileri atış teknolojileriyle sahada güvenilir caydırıcılığın simgesi olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata katılan Türk birliklerinin atış görüntülerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
