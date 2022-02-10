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MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü EOKA'ya karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) vatan savunması anlamına geldiğini bildirdi.

Sarp Özer   | 10.02.2022
MSB: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir

Ankara

MSB, Türk Mukavemet Teşkilatına yönelik bir televizyon programında kullanılan ifadelere ilişkin açıklama yaptı.

TMT'nin terör örgütü EOKA'nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulduğu belirtilen açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvayımilliye ruhunun bir tezahürüdür." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat, yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.

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