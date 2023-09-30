MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Mogan Gölü'ndeki tatbikatının görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen personel kurtarma tatbikatının görüntülerini paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerimiz, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık seviyesini artırıyor." mesajıyla paylaşılan görüntüde, senaryo gereği suda kalan personelin helikopterle kurtarılması yer alıyor.
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📍 Gölbaşı Arama Kurtarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Ankara— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2023
Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından; Mogan Gölü’nde “Personel Kurtarma Tatbikatı” icra edildi. İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerimiz, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık seviyesini… pic.twitter.com/Q5WDyfHMzS