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MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Mogan Gölü'ndeki tatbikatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen personel kurtarma tatbikatının görüntülerini paylaştı.

İsa Toprak  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Mogan Gölü'ndeki tatbikatının görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerimiz, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık seviyesini artırıyor." mesajıyla paylaşılan görüntüde, senaryo gereği suda kalan personelin helikopterle kurtarılması yer alıyor.

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MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Mogan Gölü'ndeki tatbikatının görüntülerini paylaştı

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