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MSB, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda 21 gemiyi 21 limanda halkla buluşturacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerine ait 21 geminin 21 farklı limanı ziyaret edeceğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
MSB, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda 21 gemiyi 21 limanda halkla buluşturacak

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemi, 21 limana ziyaret gerçekleştirecek. Gemilerimize tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.

Bayram etkinlikleri kapsamında hareket edecek 21 gemi Trabzon, Sinop, Karadeniz Ereğli, Dolmabahçe, İzmit, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Foça, İzmir, Çeşme, Yalıkavak, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa'daki limanları ziyaret edecek.

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MSB, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda 21 gemiyi 21 limanda halkla buluşturacak
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