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MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Orhan Onur Gemici  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye'nin Tabka kenti sorumlularından "Abu Dahham" kod adlı teröristin Türkiye'ye yönelik terör eylemi planlamalarında yer aldığı tespit edildi.

2017 yılından bu yana Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat alanlarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) üs bölgelerine yönelik terör eylemlerini gerçekleştiren organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği belirlenen Dahham, MİT'in görevlendirdiği özel ekip tarafından takibe alındı ve adım adım izlendi.

Terörist Dahham, Suriye'nin Tabka bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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