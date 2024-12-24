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Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Utku Şimşek  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın yarın sabah saatlerine kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

Kuzey Ege'de fırtına

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinde kuzey, perşembe öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, perşembe akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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