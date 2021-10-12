Dolar
9.04
Euro
10.43
Altın
1,760.42
ETH/USDT
3,501.80
BTC/USDT
56,222.00
BIST 100
1,416.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Özgür Alantor   | 12.10.2021
Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Kastamonu

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölümünde, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu
Dünya Kovid-19'la mücadelede ikinci kışa giriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 714 bini geçti
Kovid-19 Rehberi'nde hamileler için "aşı" güncellemesi yapıldı
Rusya Sağlık Bakanı, Kovid-19 vakalarının son 1 haftada yüzde 16 arttığını belirtti

Benzer haberler

Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Aydın'da fırtına nedeniyle reklam tabelası ve çatının düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Balıkçılar palamuttan umduğunu bulamayınca lakerdanın kilosu 150 lira oldu

Sel felaketinin üzerinden 2 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediliyor

Sel felaketinin üzerinden 2 ay geçen Bozkurt'ta yaralar sarılmaya devam ediliyor
Çatalzeytin'de ikinci selde zarar gören menfezler onarıldı

Çatalzeytin'de ikinci selde zarar gören menfezler onarıldı
Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor

Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor