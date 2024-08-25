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Meteorolojiden Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Meteorolojiden Ankara için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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