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Yurt genelinde bu hafta "fön" rüzgarları etkili olacak

Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" hissedilecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Yurt genelinde bu hafta "fön" rüzgarları etkili olacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

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Yapılan son değerlendirmelere göre hafta boyunca yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklendiğini belirten Macit, yarın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini söyledi.

Hafta boyunca yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını dile getiren Macit, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak." dedi.

Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını, nem oranının düşeceğini belirterek, "Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek." dedi.

Abdullah Macit, sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da 40 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

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