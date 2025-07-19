Meteorolojiden bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı