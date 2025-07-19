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Meteorolojiden bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Dilhan Türker Yıldız  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Meteorolojiden bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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