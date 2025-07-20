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Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu, Artvin'in güneyi ile Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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