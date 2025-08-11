Dolar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Gölcük Köyü'nde açıklamalarda bulunuyor.
Gündem

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Eylül Aşkın Akçay  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın ve fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

