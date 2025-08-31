Dolar
Yaşam

Manisalı çiftçiler kuru üzüm için geceleri nöbette

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Gediz Nehri Havzası'ndaki bağlardan toplanan Sultani çekirdeksiz üzümün, kendine özgü yeşilden kahverengiye dönüştüğü kurutma mesaisi devam ediyor.

Ahmet Bayram  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Manisalı çiftçiler kuru üzüm için geceleri nöbette Fotoğraf: Ahmet Bayram - AA

Manisa

Türkiye'nin üzüm üretim merkezi Manisa'da hasat ve kurutma işlemine devam eden çiftçiler, geceleri de hırsızlığa karşı sergilerde nöbet tutuyor.

İzmir'in Menemen ilçesinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan Gediz Havzası'nda asırlardır yetiştirilen çekirdeksiz üzümler, hasat döneminde yoğun bir emek sürecinden geçiyor.

Gün doğumuyla başlayan mesai, bağlardan kesilen üzümlerin traktörlerle sergi alanlarına taşınmasıyla devam ediyor.

Üzümler burada daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkandıktan sonra sergilere seriliyor.

Yaklaşık 10 gün boyunca güneşte bekletilen üzümler, yeşilden kahverengine dönüşerek kuru üzüm haline geliyor.

Ancak çiftçilerin mesaisi bununla da bitmiyor. Akşam kuruyan üzümleri sergilerden toplayan üreticiler, ürünlerini hırsızlığa ve yabani hayvanlara karşı korumak için gecelerini bağ ve sergilerde geçiriyor.

Gündüz hasat ve sergi, gece ise nöbet mesaisi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üretici Burcu Sever Özgenç, AA muhabirine, yıl boyunca özenle bakımını yaptıkları bağlarda hasat ve kurutma mesaisinin 24 saatlik bir döngüyle sürdüğünü söyledi.

Bu süreci babası ve kız kardeşleriyle birlikte yürüttüklerini anlatan Özgenç, gece nöbetlerini de dönüşümlü tuttuklarını dile getirdi.

Hasadın sabah çok erken başladığını belirten Özgenç, "05.30 gibi işçileri alıyoruz. 6 gibi tarlaya girmiş oluyoruz. Önce kahvaltı yapıyorlar. Sonra üzüm kesmeye başlıyoruz. Üzüm kesme işleminden sonra kestiğimiz üzümleri traktörlere yükleyip sergi alanına getiriyoruz. Burada özel bir suya batırarak, bandırma suyu dediğimiz onları sergi bezlerinin üzerine seriyoruz." dedi.

Özgenç, sergideki üzümlerin yaklaşık 10 günde kuruduğunu anlatarak, "Kuruduktan sonra onları toplamaya geçiyoruz. Bir yandan bağdan üzüm hasat edip, diğer yandan kuruyan üzümleri topluyoruz." diye konuştu.

Üzüm kurutma sürecinde çalışmanın gece de sürdüğünü vurgulayan Özgenç, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimle beraber aileme üzümün her aşamasında destek oluyoruz. Farklı işlerde çalışsak da hasat zamanı işler yoğun olduğu için ailemize yardımcı oluyoruz. Sırayla nöbet tutuyoruz geceleri. Nöbet tutmamızın sebebi bu dönemde hırsızlık çok yaygın. Bütün yıl emek verdiğimiz ürünün çalınmasını istemediğimiz için gece nöbet tutuyoruz. Yabani hayvanlara karşı da yanımızda her zaman tüfek bulunduruyoruz. Hem gündüz çalışıyor hem gece uyanık kalıyoruz ama üzümümüzü korumak için buna mecburuz."

Üretici Halil İbrahim Gümüş de hasat döneminin gece gündüz süren yoğun bir emekle geçtiğini söyledi.

Gündüz bağlarda üzüm kesip kurutmak için serdiklerini belirten Gümüş, "2 oğlum bana destek oluyor. Gündüz bağda, gece sergideyiz. Uykusuz kalıyoruz ama emeğimizin karşılığını alınca yorgunluğumuzu unutuyoruz." ifadelerini kullandı.

İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi

