Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 467 piyade tüfeği ele geçirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan teröristin verdiği bilgi doğrultusunda son dönemde tek seferdeki en fazla silahın ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda komandolar, Zap bölgesindeki bir mağarada 467 kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. Bu sayı, son dönemde tek seferde ele geçirilen en fazla silah sayısı oldu.
Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen iki teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda Komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade… pic.twitter.com/6Gb5d2Q6YI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 30, 2023
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında, bir makineli tüfek, 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 314 el bombası, 2 makineli tüfek yedek namlusu, 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 139 tahta dipçik ve çeşitli yaşam malzemesi yer aldı.