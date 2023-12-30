Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,289.90
BTC/USDT
41,963.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 467 piyade tüfeği ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan teröristin verdiği bilgi doğrultusunda son dönemde tek seferdeki en fazla silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 467 piyade tüfeği ele geçirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda komandolar, Zap bölgesindeki bir mağarada 467 kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. Bu sayı, son dönemde tek seferde ele geçirilen en fazla silah sayısı oldu.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında, bir makineli tüfek, 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 314 el bombası, 2 makineli tüfek yedek namlusu, 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 139 tahta dipçik ve çeşitli yaşam malzemesi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli Samsun'da yakalandı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret
Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Süper Kupa maçı açıklaması
Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 467 piyade tüfeği ele geçirdi

Benzer haberler

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 467 piyade tüfeği ele geçirdi

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 467 piyade tüfeği ele geçirdi

MSB, Genelkurmay, Kuvvet komutanlıkları ve MSÜ 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümünü paraşütle atlayarak kutladı

Mehmetçik, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümünü paraşütle atlayarak kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet