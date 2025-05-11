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MSB'den "Anneler Günü" videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
MSB'den "Anneler Günü" videosu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyi, Bosna Hersek, Somali, Irak'ın Kuzeyi, TCG Kemalreis fırkateyni, İstanbul, İzmir Foça ve Çiğli, Konya, Ağrı, Adana, Şırnak, Kocaeli Gölcük ve Karamürsel, Van, Muğla Dalaman, Iğdır ve Kütahya'daki personelinin annelerine duygularını ifade ettiği görüntüler yer aldı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir." sözüne yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sıcacık ve sonsuz sevgileriyle kalplerimizi kuşatan, ilk öğretmenimiz, ilk sığınağımız olan, değerli tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

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