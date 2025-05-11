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Tekirdağ'da poyraz 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Fırat Çakır  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Tekirdağ'da poyraz 2 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor Fotoğraf:Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

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Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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