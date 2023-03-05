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Mehmetçik depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor

Mümin Altaş   | 05.03.2023
Mehmetçik depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor

Ankara

Mehmetçik deprem bölgesinde su ve gıda ihtiyacını karşılıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayı'nın Adıyaman'da depremzedeler için yardım faaliyetine devam ettiği belirtildi.

Deprem bölgesine gönderilen su, gıda ve yaşam malzemelerinin devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak depolanıp, deprem bölgesindeki en ücra noktalara kadar ulaştırıldığı kaydedildi.


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