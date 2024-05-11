Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri yer aldı.
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Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.… pic.twitter.com/jxgwp4lGoD