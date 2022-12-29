MEB'den Zonguldak ve Kocaeli'de iki okulda yaşanan şiddet olaylarına soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Zonguldak'ta akranları tarafından bir öğrenciye, Kocaeli'de ise bir öğretmenin öğrencilerine yönelik şiddet olayına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ankara
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir okulda akranları tarafından bir öğrenciye, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik şiddet uygulandığı belirtildi.
Olaylara ilişkin Bakanlıkça müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "her türlü şiddete sıfır tolerans" anlayışıyla sürecin hassasiyetle yakından takip edildiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.