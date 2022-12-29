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MEB'den Zonguldak ve Kocaeli'de iki okulda yaşanan şiddet olaylarına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Zonguldak'ta akranları tarafından bir öğrenciye, Kocaeli'de ise bir öğretmenin öğrencilerine yönelik şiddet olayına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 29.12.2022
MEB'den Zonguldak ve Kocaeli'de iki okulda yaşanan şiddet olaylarına soruşturma

Ankara

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir okulda akranları tarafından bir öğrenciye, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik şiddet uygulandığı belirtildi.

Olaylara ilişkin Bakanlıkça müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "her türlü şiddete sıfır tolerans" anlayışıyla sürecin hassasiyetle yakından takip edildiği vurgulandı.

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