Kocaeli'nin simgelerinden tarihi saat kulesi restore ediliyor
Kocaeli'nin önemli simgeleri arasında yer alan ve Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırılan saat kulesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.
Kocaeli
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit'in tarihi simgelerinden olan saat kulesinin restorasyonu sürüyor.
Yaklaşık 40 metrekarelik alanda devam eden restorasyon çalışmalarında, yapının strüktürel (yapısal) bozulmalar ve cephe kaplamalarına yönelik önemli müdahaleler yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, saat kulesinin tarihi ve kültürel değerine uygun yapılan restorasyonda çalışmalarını yapıya zarar vermeyecek şekilde yürütüyor.
Genel temizlik ve tamamlama-tümleme yöntemiyle yapının, özgün hali korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İskele sistemi kurularak kubbenin kurşun kaplama işlemi başlatılan projenin tamamlanma süresi 180 gün olarak planlandı.
Yüzde 6'lık fiziksel ilerleme kaydeden ekipler, kentin önemli simgesini en kısa sürede özgün kimliğine kavuşturmayı amaçlıyor.
Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından İzmit'in sembolü saat kulesi hem bölge sakinlerine hem de ziyaretçilere tarihi dokuyu yeniden yaşatacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.