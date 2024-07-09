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MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama

Ankara

MEB'den, sosyal medya ve internet sitelerinde "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."

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