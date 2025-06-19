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Eğitim

MEB'in eğitim teknolojilerinin ele alınacağı zirvenin ana teması "yapay zeka" olacak

Pullman İstanbul Hotel Convention Center'da 20-22 Haziran'da yapılacak zirvede OpenAI, Shazam, Skype ve Siri gibi yapay zeka tabanlı sistemlerin kurucuları ve yöneticileri yapay zekayı ele alacak.

Buğrahan Ayhan  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
MEB'in eğitim teknolojilerinin ele alınacağı zirvenin ana teması "yapay zeka" olacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitimde teknoloji alanındaki örnek çalışmaların dünya kamuoyuyla paylaşılması ve bu alandaki ulusal ve uluslararası kurumlar bir araya getirilerek işbirliklerine zemin hazırlanması amacıyla "Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi (TETZ)" düzenlenecek.

Pullman İstanbul Hotel Convention Center'da "Yapay Zeka ve Eğitim" ana temasıyla gerçekleştirilecek TETZ'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

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MEB'in bu yıl altıncısını düzenleyeceği zirve kapsamında Bakanlığın eğitim teknolojisi, AR-GE faaliyetleri ile kalite konularındaki ilerleyen çalışmalarının uluslararası alanda tanıtılmasına, örnek çalışmaların dünya kamuoyuyla paylaşılmasına ve bu alanlarda önde gelen ulusal ve uluslararası kurumlar bir araya getirilerek işbirliklerine ve görünürlük faaliyetlerine zemin hazırlanacak.

Eğitim teknolojileri alanında Türkiye'nin ve dünyanın önemli paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen ve "Yapay Zeka ve Eğitim" ana temasıyla 20-22 Haziran'da düzenlenecek zirvede OpenAI, Shazam, Skype ve Siri gibi yapay zeka tabanlı sistemlerin kurucuları ve yöneticileri yapay zekayı ele alacak.

Uluslararası ve yerli teknoloji liderleri, eğitim ve inovasyon alanında uzman akademisyenler ile girişimciler, zirve kapsamında düzenlenecek panellerde konuşma yapacak.

14 ülkeden eğitim bakanı ve uluslararası kurum temsilcilerinin de yer alacağı zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yarın katılarak konuşma yapması bekleniyor.

50'nin üzerinde yerli ve yabancı teknoloji şirketi stant açacak

TETZ kapsamında yerli ve milli eğitim teknolojisi şirketlerini uluslararası platformlarla buluşturmak ve girişimlerin küresel pazara açılımını desteklemek amacıyla fuar alanı oluşturulacak.

Alanda Türkiye'de eğitim teknolojileri ekosistemindeki şirketlerin yanı sıra yabancı şirketlerin de yürüttüğü çalışmalara ilişkin stantlara ve teknoloji tanıtım etkinliklerine yer verilecek.

Fuarda 50'nin üzerinde yerli ve yabancı teknoloji şirketi stant açacak. Burada kuluçka merkezlerinde geliştirilen yenilikçi fikirler yatırımcılarla bir araya getirilecek, girişimcilik oturumları ve yatırımcı buluşmalarıyla fikirlerin ticarileşmesi teşvik edilecek.

Ayrıca, çocuklar ve gençler için özel deneyim alanları oluşturularak teknolojiyi uygulamalı şekilde tanımalarına imkan sağlanacak, alanda dünyada ilk kez yapay zekayla üretilen müzik aleti de katılımcılarla buluşturulacak.

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