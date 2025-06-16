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Eğitim

MEB "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı hikaye yazma yarışması düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışması düzenlenecek.

Neriman Senanur Torun  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
MEB "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı hikaye yazma yarışması düzenleyecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan kazanımlarla uyumlu, öğretim içeriklerini destekleyici nitelikte çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikaye metinlerinin üretilmesini teşvik etmek amacıyla "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışması yapılacak.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanan yarışmayla, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yaratıcılıkla birleştirmelerine imkan sağlayacak, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun, değer temelli, eğitici, ilgi çekici, eğitim ortamlarında kullanılabilecek, çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikaye metinlerinin üretilmesi amaçlanıyor.

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Düzenlenen yarışmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, kültürel ilham alan hikaye kaynaklarının oluşturulmasına zemin hazırlanması da hedefleniyor.

Eserler 30 Haziran'dan itibaren sisteme yüklenecek

"Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışması kapsamında dereceye giren ve yayımlanması uygun görülen eserler, MEB tarafından basılacak ve tüm ilkokullara gönderilecek.

Öğretmenlerce hazırlanan eserler 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında "ogretmenyazar.eba.gov.tr" platformuna yüklenebilecek.

"Kültür eserlerini ders kitaplarını dağıtır gibi dağıtacağız"

Öte yandan açıklamada, Bakan Tekin'in daha önce katıldığı bir programda konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelere de yer verildi.

Tekin, kültür yayınlarında telif eser konusunda sorun yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu yıl hikaye ve roman yazan öğretmen arkadaşlarımızın bu tür eserlerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız değerlendirerek bastıracak ve sonuçta da bütün öğrencilerimize öğretmen arkadaşlarımızın yazdığı kültür eserlerini ders kitaplarını dağıtır gibi dağıtacağız. Bunu da bir yarışma formatında yapmış olacağız."

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