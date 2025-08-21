Dolar
40.94
Euro
47.66
Altın
3,345.94
ETH/USDT
4,258.00
BTC/USDT
113,015.00
BIST 100
11,320.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana’nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Eğitim

MEB ve Türk Telekom işbirliğiyle öğretmenler uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Telekom arasında yapılan işbirliğiyle öğretmen ve Bakanlık personeli uygun fiyatlı tarifelerden faydalanabilecek.

Buğrahan Ayhan  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
MEB ve Türk Telekom işbirliğiyle öğretmenler uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla "ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" kapsamında, Türk Telekom işbirliğiyle eğitim camiasına özel iletişim avantajları sunulmaya başlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda öğretmenler ve Bakanlık personeli, 5 GB'den 50 GB'ye kadar farklı internet paketleri, 500 dakikadan 2 bin dakikaya kadar konuşma süresi ve 1000 SMS içeren uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabilecek. Tarifeler, aylık 180 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak.

Kampanyadan yararlanacak öğretmenler ve personel, tarifelerini aşım ücreti olmadan kullanabilecek. İnternet, dakika veya SMS hakları tükendiğinde ise ek paketlerle hizmetlerini sürdürebilecek.

Ayrıca tarifeler kapsamında "Tarifem Yurt Dışında" servisi ile 1. bölge ülkelerinde ilk 3 gün ücretsiz kullanım, WhatsApp üzerinden sınırsız mesajlaşma ve dosya gönderimlerinde ücretsiz kullanım, 12 ay Muud üyeliği, e-dergi aboneliği, ArayanıBil servisi gibi avantajlar da sağlanacak.

Öğretmenler ve Bakanlık personeli, bir yakınlarını referans göstererek kampanya avantajlarından onların da faydalanmasını sağlayabilecek.

MEB'in ülkenin geleceği için çalışan öğretmenlere duyulan şükranı ifade etmek üzere başlatılan "ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası", sürekli geliştirilen ve yenileri eklenen işbirlikleriyle devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Malatya'da 288 kırsal konut yarın hak sahiplerine teslim edilecek
Muğla ve Adana'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

MEB ve Türk Telekom işbirliğiyle öğretmenler uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabilecek

MEB ve Türk Telekom işbirliğiyle öğretmenler uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabilecek

MEB, uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçecek

Türk Telekom CEO'su Önal: 5G'yi ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz

Türk Telekom'dan 2025'in ikinci çeyreğinde 4,9 milyar lira net kar

Türk Telekom'dan 2025'in ikinci çeyreğinde 4,9 milyar lira net kar
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet