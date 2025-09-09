Dolar
41.27
Euro
48.52
Altın
3,654.10
ETH/USDT
4,355.00
BTC/USDT
112,739.00
BIST 100
10,543.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Çarşıbaşı Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Eğitim

MEB, "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışmalar düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri arasında "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

Buğrahan Ayhan  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
MEB, "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışmalar düzenleyecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülecek yarışma, ilkokullarda resim, resmi ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında gerçekleştirilecek.

"Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışma ile Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in ilanının köklü hatırasının yaşatılması, öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi, Cumhuriyet'in hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir yönetim biçimi olduğunun kavratılması amaçlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca yarışma ile Cumhuriyet'i koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Sonuçlar 23 Ekim'de duyurulacak

Yarışma süreci, 1-5 Eylül'de iller tarafından okullara duyuru yapılmasıyla başladı. 8-12 Eylül'de okul müdürlüklerince öğrencilere duyurular gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin hazırladığı eserler 22-26 Eylül'de okul komisyonlarınca değerlendirilecek ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek. İlçe aşamasının ardından seçilen eserler, 29 Eylül-3 Ekim'de il milli eğitim müdürlüklerine ulaştırılacak. İl birincileri en geç 14 Ekim'de Bakanlığa gönderilecek.

Bakanlık Seçici Kurulu eserleri 20-22 Ekim'de inceleyecek, sonuçlar ise 23 Ekim'de ilan edilecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni ve eser sergisi, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

Her dalda dereceye giren öğrencilere ödül verilecek ve öğrenciler velileriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'daki törene davet edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kenan İmirzalıoğlu: Buranın bilinen, önde gelen markalarının arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olmak büyük kıvanç
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanıyor
"16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı
Türk Kızılay, deprem bölgesinde 7 bini aşkın öğrenciye kırtasiye seti dağıttı
Almanya'da neo-Nazi terör mağduru Türklerin adalet arayışı sürüyor

Benzer haberler

MEB, "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışmalar düzenleyecek

MEB, "Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyete" konulu yarışmalar düzenleyecek

Yeni eğitim öğretim yılında 184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak

TEKNOFEST İKA yarışması gençlere deneyim kazandırıyor

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da sürüyor

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da sürüyor

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
Birinci dönem ortak yazılı sınavlarına yönelik örnek konu soru dağılımı tabloları yayımlandı

Birinci dönem ortak yazılı sınavlarına yönelik örnek konu soru dağılımı tabloları yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet