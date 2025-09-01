Dolar
41.12
Euro
48.23
Altın
3,479.52
ETH/USDT
4,474.20
BTC/USDT
109,659.00
BIST 100
11,313.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çin’in Tiencin kentinde “Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu” düzenleniyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da “Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor Yongatek Mikroelektronik Genel Müdürü Ali Baran, AA Teknoloji Masası’na konuk oldu – VTR
logo
Eğitim

Okullarda uyum eğitimi başladı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri başladı.

Şeyma Güven  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Okullarda uyum eğitimi başladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek.

Rehberlik çalışmaları doğrultusunda, okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilerin, okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan etkinliklerin yer aldığı uyum haftasında, çocukların öğretmenler ve akranlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uyum haftası kapsamında, bu yıl ilk kez hazırlanan ve uyum sürecine ilişkin içerikler ve materyallerden oluşan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", okul öncesi öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderilen "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" genelgesi doğrultusunda, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliğine yönelik çalışmalar yapılması kapsamında uyum haftasında aile, çocuk ve öğretmenlerin birlikte yapacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikimi etkinlikleri planlandı.

Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Liseye yeni başlayacak öğrenciler için "Liseye Hoş Geldin" kitapları

Bakanlıkça, 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının geliştirilmesi, uyum süreçlerinin hızlandırılması için "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı.

Öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve programların işleyişi ile lise eğitimi boyunca faydalanabilecekleri eğitim platformlarının tanıtımını içeren kitap setinde, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ile İngilizce derslerindeki yenilikler, derslerin özellikleri ve lise müfredatı detaylı şekilde ele alınıyor.

Eğitim sürecinde öğrencilerin kaynaklara kolayca erişmesini sağlayan ve bireysel çalışma fırsatları sunan "MEBİ", "OGM Materyal", "EBA" gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor.

Mesleki çalışma programı

Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 2025 Eylül dönemi mesleki çalışmaları, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Alanında öğretim programı değişikliği olup eğitim alan öğretmenler, alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında eğitime katılan öğretmenler, eğitim dışındaki günlerde okul/kurum müdürlüklerince hazırlanacak program çerçevesinde mesleki çalışmalarını yapacak.

Alanında program değişikliği olup henüz eğitim almayan öğretmenlerin TYMM kapsamında düzenlenecek eğitimleri ise mesleki çalışma haftası içinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başında alanında program değişikliği olan ve TYMM kapsamında eğitim almayan sınıf öğretmenleri söz konusu eğitimleri, eğitim alan öğretmenler ise programı yeni hazırlanan trafik güvenliği, görsel sanatlar, beden eğitimi ve oyun ile müzik dersleri için düzenlenen eğitimleri alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da okullarda uyum haftası ve haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Malatya'da depremzede sanayi esnafı için yapılan 714 dükkanın inşaatı tamamlandı
Mersin'deki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de ikili görüşmelerini sürdürüyor

Benzer haberler

Okullarda uyum eğitimi başladı

Okullarda uyum eğitimi başladı

İstanbul'da okullarda uyum haftası ve haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

MEB'in "Maarif Çocuk" dergisinin ikinci sayısı yayımlandı

Minik öğrencilerin okul sıralarındaki yolculuğu "uyum" ile başlayacak

Minik öğrencilerin okul sıralarındaki yolculuğu "uyum" ile başlayacak
Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB, liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitap seti hazırladı

MEB, liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitap seti hazırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet