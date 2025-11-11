Dolar
Eğitim, Yapay zeka

Geleceğin hayat boyu öğrenme merkezleri yapay zeka ile tasarlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, Avrupa Komisyonu destekli "Avrupa'da Yetişkin Öğrenimi İçin Elektronik Platform Projesi" kapsamında "Öğrenme Alanlarının Dönüşümü/Dönüştürülmesi Yoluyla Hayat Boyu Öğrenme" temalı Yenilikçi Modeller Yarışması düzenleniyor.

Buğrahan Ayhan  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Geleceğin hayat boyu öğrenme merkezleri yapay zeka ile tasarlanacak Fotoğraf: AA/Görsel yapay zeka ile tasarlanmıştır

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları uluslararası çevrim içi dijital platformda buluşturan "Avrupa'da Yetişkin Öğrenimi İçin Elektronik Platform (EPALE) Projesi" kapsamında, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri müdürlükleri katılabiliyor.

Yarışma ile katılımcıların yapay zeka uygulamaları aracılığıyla geleceğin öğrenme ortamlarını hayal etmeleri, yaratıcı fikirler geliştirmeleri ve bu fikirleri "Geleceğin Hayat Boyu Öğrenme Merkezi" vizyonu haline getirmeleri amaçlanıyor.

Ayrıca hayat boyu öğrenme politikalarına yenilikçi bir bakış açısı kazandırmak, dijital becerileri geliştirmek ve yapay zeka teknolojilerinin eğitim süreçlerine entegrasyonunu teşvik etmek hedefleniyor.

Başvuruların alınmaya başlandığı yarışma için çalışmaların son gönderim tarihi 5 Aralık, sonuçların açıklanma tarihi ise 26 Aralık olarak belirlendi.

Dereceye giren kurumlara ödülleri, gelecek yıl düzenlenecek EPALE Uluslararası Konferansı'nda takdim edilecek.

