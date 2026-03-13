Dolar
44.19
Euro
50.81
Altın
5,108.34
ETH/USDT
2,188.60
BTC/USDT
73,407.00
BIST 100
13,116.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Mardin İş Dünyası Buluşması” programında konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Yapay zeka destekli oyuncaklar çocukların duygularını yanlış yorumlayabiliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, yapay zeka destekli oyuncakların çocuklarla iletişim kurmakta zorlandığı ve onların duygularını yanlış yorumlayarak uygun olmayan tepkiler verebildiği ortaya çıktı.

Aybüke İnal Kamacı  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Yapay zeka destekli oyuncaklar çocukların duygularını yanlış yorumlayabiliyor

Ankara

BBC'nin haberine göre, Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, 3-5 yaşlarındaki çocukların, OpenAI'ın sohbet robotunu kullanan, "Gabbo" isimli interaktif peluş oyuncakla nasıl etkileşim kurduğunu inceledi.

Araştırma sonucunda, çocukları konuşma ve oyun oynamaya teşvik etmek amacıyla tasarlanan bu oyuncağın, onlarla iletişim kurmakta zorlandığı ve duygularını yanlış yorumlayarak uygun olmayan tepkiler verdiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir yıl süren gözlemler sonucunda, Gabbo'nun çocukların söze girdiği anları fark etmeyerek onlarla konuşmaya devam ettiği, yetişkin ile çocuk sesini ayırt edemediği ve sevgi ifadelerine garip tepkiler verdiği görüldü.

Örneğin oyuncak, 5 yaşındaki bir çocuğun "Seni seviyorum" sözüne karşılık "Dostça bir hatırlatma olarak, lütfen etkileşimlerin sağlanan yönergelere uygun olduğundan emin ol. Nasıl devam etmek istediğini bana bildir." yanıtını verdi.

Ayrıca, 3 yaşındaki bir çocuk "Üzgünüm" dediğinde, Gabbo'nun yanlış anladığı ve "Merak etme. Ben mutlu küçük bir robotum. Eğlenceye devam edelim. Şimdi ne hakkında konuşalım?" cevabını vermesi dikkati çekti.

Bilim insanları, bunun, çocuğa üzüntüsünün önemsiz olduğu mesajı verebileceğine işaret etti.

Bilim dünyasından "psikolojik güvenlik" vurgusu

Araştırmanın yazarı Dr. Emily Goodacre, Gabbo gibi oyuncakların duyguları yanlış yorumlayabileceğini veya uygun olmayan tepkiler verebileceğini belirterek, çocuğun ne oyuncağın sunduğu rahatlıktan ne de yetişkin desteğinden yararlanamayabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Çalışmanın diğer yazarı Profesör Jenny Gibson da tarihsel olarak oyuncakların fiziksel güvenliğine dikkat edildiğini, şimdi ise "psikolojik güvenlik" üzerine düşünmeye başlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Gabbo'nun üreticisi Curio şirketi ise yaptığı açıklamada, yapay zekayı çocuklara yönelik ürünlere uygulamanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğine işaret ederek oyuncaklarının ebeveyn izni, şeffaflık ve kontrol ilkeleri üzerine inşa edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Çocukların yapay zeka destekli oyuncaklarla nasıl etkileşimde olduğuna dair araştırmalar, Curio için bu yıl ve gelecekte en önemli önceliklerden biri olacak." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
AFAD, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cerrahpaşa'da 900 hasta yatağı, 40 ameliyathanesi bulunan kampüs kuracağız
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Yapay zeka destekli oyuncaklar çocukların duygularını yanlış yorumlayabiliyor

Yapay zeka destekli oyuncaklar çocukların duygularını yanlış yorumlayabiliyor

Yazılım sektöründe adından sıkça bahsettiren "vibe coding" yeni çalışma kültürü oluşturuyor

Finans sektöründe yapay zekanın kullanım alanları genişlerken etik tartışmaları sürüyor

Yapay zeka destekli yazılım patates üretimini dönüştürüyor

Yapay zeka destekli yazılım patates üretimini dönüştürüyor
Çin, ABD'yi "yapay zekanın savaş kararlarını etkilemesine" karşı uyardı

Çin, ABD'yi "yapay zekanın savaş kararlarını etkilemesine" karşı uyardı
Kamunun yapay zeka projeleri TÜBİTAK desteğiyle hızlanacak

Kamunun yapay zeka projeleri TÜBİTAK desteğiyle hızlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet