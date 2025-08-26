Dolar
41.03
Euro
47.86
Altın
3,377.80
ETH/USDT
4,415.20
BTC/USDT
109,683.00
BIST 100
11,521.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Eğitim

Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı.

Şeyma Güven  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, ilgili kanunun 13'üncü maddesi uyarınca şehit ve gazi çocuklarıyla, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99,5'i tercihlerinden birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 80, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu.

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 26 Ağustos-1 Eylül arasında ilgili özel okullara kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme doğrultusunda, şehit ve gazi çocuklarıyla, haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları 2 Eylül'de e-Okul üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise valiliklerce tamamlanacak.

Yerleştirme sonuçlarına e-Okul üzerinden erişilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'deki doğum ve nüfus oranlarını değerlendirdi
Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı
MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

MEB, liseye yeni başlayacak öğrenciler için kitap seti hazırladı

2025-YKS yerleştirme sonuçları istatistikleri açıklandı

"Maarifin Yüz Akı" dergisinin dördüncü sayısının teması "aile" olacak

"Maarifin Yüz Akı" dergisinin dördüncü sayısının teması "aile" olacak
MEB, 81 ildeki AR-GE birimlerinin faaliyetlerini bülten olarak yayımladı

MEB, 81 ildeki AR-GE birimlerinin faaliyetlerini bülten olarak yayımladı
MEB ve Türk Telekom işbirliğiyle öğretmenler uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabilecek

MEB ve Türk Telekom işbirliğiyle öğretmenler uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet