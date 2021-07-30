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Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren genç, Köyceğiz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Rıza Akkır,Ömer Kundakçı   | 30.07.2021
Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi Fotoğraf: Ali Rıza Akkır / AA

Muğla

Armutalan Mahallesi'ndeki yangında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Akdemir'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Sazak Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Sazak Merkez Camisine götürüldü.

30.07.2021

Cenaze törenine, Akdemir'in ailesi, yakınları, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Akdemir'in cenazesi, Gedik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Binali Yıldırım ile Bakan Ersoy, Akdemir'in yakınlarına taziye dileklerini iletti.

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