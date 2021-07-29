Euro
10.07
Dolar
8.46
BIST 100
1,391.64
Altın
1,828.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmaris'teki orman yangınında motosikletiyle alevlerin arasında kalan genç, hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangından motosikletiyle uzaklaşırken kaza yapan bir kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Osman Akça,Ali Rıza Akkır   | 29.07.2021
Marmaris'teki orman yangınında motosikletiyle alevlerin arasında kalan genç, hayatını kaybetti

Antalya

Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris'in Armutalan mahallesinde başlayan yangın İçmeler mahallesine doğru ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )


Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Öte yandan bölgedeki bazı oteller, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Havadan müdahalelere sabah saatlerinde devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya devam ediyor
ABD'de özel iş yerleri, çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor
Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Milas'taki yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'teki orman yangınında motosikletiyle alevlerin arasında kalan genç, hayatını kaybetti

Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Yüreğir ve Aladağ ilçelerinde orman yangınları

Adana'nın Yüreğir ve Aladağ ilçelerinde orman yangınları
Antalya'daki yangınlarda devletin tüm imkanları seferber edildi

Antalya'daki yangınlarda devletin tüm imkanları seferber edildi
Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi