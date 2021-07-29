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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. -VTR-
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Marmaris ve Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Ali Rıza Akkır   | 29.07.2021
Marmaris ve Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla

Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

29.07.2021

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla." paylaşımında bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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