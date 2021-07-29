Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği
Milli Savunma Bakanlığı, orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı ile destek verildiğini açıkladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.
#Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır. pic.twitter.com/4Bcsqbw4xQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2021
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'mize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.