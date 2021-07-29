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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. -VTR-
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Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği

Milli Savunma Bakanlığı, orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı ile destek verildiğini açıkladı.

Sarp Özer   | 29.07.2021
Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'mize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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