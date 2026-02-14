Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,074.50
BTC/USDT
69,629.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Şeyma Güven  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İletişim Başkanı Duran, İstanbul'da uluslararası medya temsilcileriyle buluştu
Sivas'ta eriyen kar sularıyla Tecer Irmağı'nın debisi yükseldi
Kars'ta evleri yaşanmaz durumdaki üç aile devlet eliyle yeni yuvalarına kavuştu
İzmir'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ve 6 araç hasar gördü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Siirt'te şiddetli yağış ve fırtınada barınakları yıkılan 20 kişilik aile tahliye edildi

Meteorolojiden Güneydoğu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Kuvvetli rüzgar ve sağanak birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor

Kuvvetli rüzgar ve sağanak birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor
Antalya'da 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Antalya'da 7 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet