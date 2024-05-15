Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı
Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını düzenledikleri oturma eylemiyle protesto etti.
İstanbul
Fakültenin bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Filistin ile Türk bayrakları taşıyarak, "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Yaşasın küresel intifada", "Müslüman zulme boyun eğmez" sloganları attı.
Oturma eyleminin yapıldığı alana kanlı İsrail bayrağı serilirken, yanına da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenleri temsilen kefene sarılmış cenazeler bırakıldı.
Bazı öğrenciler boyunlarına Filistin kefiyesi takarken, bazıları da kanı temsilen kırmızıya boyanmış doktor önlüğü giydi.
Oturma eyleminin ardından katılımcılar adına açıklama yapan öğrenci Yusuf Tahir Özcan, 7 Ekim'de Gazze'de başlayan Aksa Tufanı'nın küresel emperyalist güçler tarafından durdurulmaya çalışıldığını belirterek, "Fakat bilmedikleri bir şey var. Kadınları, çocukları öldürmekle bu tufan dinmez." dedi.
Gazze'de her gün çok sayıda kadının ölüm altında bebeğini dünyaya getirmeye çalıştığını aktaran Özcan, "Ey siyonistler ve onların paralı uşakları, yöneticileri sustursanız bile halklar susmayacak. Halkları sustursanız gençler, öğrenciler susmayacak, çocuklar bile susmayacak. Öldürdüğünüz bebekler kabusunuz olacak. Gözünüzü yumduğunuzda önünüze gelecekler, yüzünüze 'katil' diye bağıracaklar." dedi.
Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Arz-ı Mev'ud palavralarınız, size cinayeti emreden tahrif edilmiş Tevrat ayetleriniz, insanlığın ortak vicdanında karşılık bulmuyor. Böyle giderse Avrupa başkentlerinde bile rahat rahat yürüyemeyeceksiniz. Eurovision adıyla sunulan ama aslı erozyon olan sahnelerde bile rahat rahat göbek atamayacaksınız. Gittiğiniz her yerde yüzünüze tükürülecek. Parmaklar caniler diye sizi işaret edecek, yüzünüze katil diye haykıracağız. Artık dünya abartılı 'holokost' hikayelerinize inanmıyor. Peygamber öldürerek seçilmiş millet, çocuk öldürerek de üstün ırk olamazsınız."
Siyonistlerin katliamları nedeniyle döneme "Utanç Çağı" diye yeni bir isim eklendiğini dile getiren Özcan, "Biz insanlığın ortak vicdanına, aklıselimine sesleneceğiz. Paranın, makamın, şöhretin, beklentilerin kirletmediği temiz vicdanlara ve genç beyinlere sesleneceğiz. Bugün bunun için bir araya geldik. Dünyada başlayan küresel intifada ateşinden, bir kıvılcım almaya geldik. Bu kıvılcımı her yere taşıyacağız. Dünya uyuyor numarası yapsa da biz uyumayacağız. Siyonizmin uşağı haline gelenler sussa da biz susmayacağız." ifadelerini kullandı.
Özcan, bütün üniversiteleri Gazze için güçlü bir ses vermeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.