Dolar
39.28
Euro
44.95
Altın
3,360.29
ETH/USDT
2,479.90
BTC/USDT
103,640.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Mina’da şeytan taşlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı Kutsal topraklardaki hacılar Kabe’de tavaf ediyorlar
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin devletini tanıma konusunda "kararlı" olduklarını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin, "Bunu yapmaya kararlıyız." dedi.

Şeyma Yiğit  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin devletini tanıma konusunda "kararlı" olduklarını söyledi

Ankara

Barrot, RTL kanalında katıldığı programda Filistin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa ile Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında 17-20 Haziran'da New York'ta düzenlenecek Filistin konulu Birleşmiş Milletler (BM) konferansında "Filistin devletinin tanınmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için" taahhütlerde bulunacaklarını belirten Barrot, bu devleti tanımanın da sembolik olmayacağını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Barrot, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak Filistin devletinin tanınması konusunda "özel sorumluluğunun" bulunduğunu vurgulayarak, "Eğer biz Filistin devletini tanırsak bu, bir şeyleri değiştirmek ve Filistin devletinin varlığını daha güvenilir kılmak içindir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Filistin devletinin tanınması kararının haziranda yapılacak konferansta alınıp alınmayacağını açıkça belirtmeyen Barrot, bunun gerçekleşmesi için Fransa hükümetinin bazı şartlarının olduğunu yineledi.

Barrot, bu şartları Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve silahsızlandırılması, Filistin yönetiminden dışlanması, işgal rejiminin tanınması ve Filistin otoritesinin reformu olarak sıraladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı
Ankara'da kurban pazarı ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor
"Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" pilot il Afyonkarahisar'da hayata geçirildi
Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi
Gümüşhane'de tarihi kalelere ulaşımı sağlayan yollarda çalışma başlatıldı

Benzer haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin devletini tanıma konusunda "kararlı" olduklarını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Filistin devletini tanıma konusunda "kararlı" olduklarını söyledi

Fransa'da, torunları Gazze'de ölen büyükanneden İsrail hakkında "soykırım" şikayeti

The Crown dizisi oyuncusu Khalid Abdalla, Gazze için sözlere değil, somut eylemlere ihtiyaç olduğunu söyledi

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: Portekiz-İspanya

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: Portekiz-İspanya
Fransa'da camide Kur'an-ı Kerim yakan kişi, 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Fransa'da camide Kur'an-ı Kerim yakan kişi, 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak
Siyonizm karşıtları Viyana'daki "Theodor Herzl" meydanının adını "Gazze" olarak değiştirdi

Siyonizm karşıtları Viyana'daki "Theodor Herzl" meydanının adını "Gazze" olarak değiştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet