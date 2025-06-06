İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze/Ramallah
İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Bununla eş zamanlı kent yoğun topçu ateşine maruz kaldı. İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı; yerleşim bölgelerine yoğun ateş açıldı.
Han Yunus’un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi, Ketibe bölgeleri ile Refah kentinin doğusundaki bölgelere de yoğun topçu saldırıları düzenlendi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilenlerin sığındığı çadırların arasında bulunan telefon şarj noktasını bir insansız hava aracıyla (İHA) vurdu.
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Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail askerlerinin Han Yunus kentindeki Saraya Cezaevi yakınlarında ateş açması sonucu Ömer Katati isimli Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.
Ayrıca daha önce İsrail saldırılarında ağır yaralanan Ömer Medhun’un da öldüğü kaydedildi.
İsrail'in Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesine yönelik saldırısında bir Filistinli daha öldü.
Sağlık görevlilerine göre İsrail askerlerinin, Refah’ın batısındaki ABD şirketinin "yardım dağıtım" merkezi yakınlarında sivillere ateş açması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni ve Cibaliya beldesinin merkezini de hedef aldı.
İsrail'in Cibaliya'da sivillere ait evleri hedef alması sonucu 9 Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail, bayram sabahı da Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam etti
Görgü tanıkları, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, sabah saatlerinde İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini aktardı.
İsrail ordusu, kentin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde de benzer saldırılar gerçekleştirdi.
Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi ve Ketibe bölgeleri ile Refah’ın doğusundaki mahalleler topçu atışlarına maruz kaldı.
İsrail bombardımanı ve topçu atışları nedeniyle Han Yunus’un güneyinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Hastane kaynaklarına göre, Han Yunus’taki Saraya Cezaevi yakınlarında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Ömer Raid Ahmed el-Kutati hayatını kaybetti.
Ayrıca, daha önceki saldırılarda ağır yaralanan Ömer Amir el-Medhun da yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus’un kuzeyinde bazı binaları havaya uçurduğunu kaydetti.
Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi İsrail'in kara saldırılarının hedefi olurken Cibaliya'nın merkezi de yoğun hava saldırılarına maruz kaldı.
Arife gününde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve gazetecilerin de bulunduğu 41 Filistinli hayatını kaybetti.
Bayram namazı enkazlar üzerinde kılındı
Gazze Şeridi'nde bu Kurban Bayramı'na da soykırımın gölgesinde girildi.
Soykırım ve açlığa maruz kalarak yaşam mücadelesi veren Filistinliler, yıkılmış evlerinin enkazı üzerinde bayram namazlarını eda etti.
Saldırılar nedeniyle Gazze’deki yaşam şartları "felaket düzeyine" ulaşmış durumda.
İsrail ordusunun arefe günü Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve gazetecilerin de bulunduğu 41 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 226 gazeteciyi öldürdü
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 226'ya ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yaralanan El-Arabi televizyon kanalında kameraman olarak görev yapan Filistinli gazeteci Ahmed Kalca'nın bugün hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırıları en şiddetli ifadelerle kınandı.
Açıklamada Uluslararası Gazeteciler Birliğine, Arap Gazetecileri Birliğine ve tüm dünyaya İsrail'i kınamaları için çağrı yapıldı.
Gazeteci Ahmed Kalca, dün İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yalanmıştı.
Bir hastane kaynağı dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kalca’ya kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldüğü, ancak durumunun hâlâ çok kritik olduğu bilgisini vermişti.
Batı Şeria’daki Filistinliler bayram namazını İsrail saldırılarının gölgesinde kıldı
Filistinliler, Batı Şeria’nın tüm kent ve beldelerindeki camilerde ve açık alanlarda bayram namazını kıldı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı’nda yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa gitmek isteyen Filistinlilere engel oldu.
Beytüllahim kentinde de binlerce Filistinli, bayram namazını Ömer bin Hattab Camisi önündeki meydanda kıldı.
El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ndeki Filistinliler, İsrail güçlerinin Eski Şehir'i çevreleyen kontrol noktalarında uyguladığı sıkı uygulamalara rağmen bayram namazını eda etti.
El Halil kentindeki Vakıflar Müdürü Muncid el-Caberi yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri Harem-i İbrahim Camisi'ni teslim etmeyi ve caminin doğu kapısını açmayı reddetti." ifadesini kullandı.
Söz konusu durumun bu yıl 7. kez yaşandığını vurgulayan Caberi, İsrail'in ramazan ayının cuma günleri ile Kadir Gecesi’nin yanı sıra Ramazan ve Kurban bayramlarında da camiyi teslim etmeyi reddettiğini hatırlattı.
İsrail ordusu ayrıca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Batı Şeria’daki kent ve beldelere baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.
Baskınlar özellikle Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yoğunlaştı. İsrail güçleri kentteki mahallelere girerek ateş açtı ve gaz bombaları kullandı. Baskında bir Filistinli yaralanırken, 2 Filistinli gözaltına alındı.
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.