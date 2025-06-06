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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avusturya'da kamu yayıncı kuruluşunun stüdyosu Gazze’ye dair tarafsız yayın talebiyle işgal edildi

Avusturya’da Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF’nin Tirol eyaletindeki stüdyosunu işgal ederek, Gazze’de süren soykırıma yönelik haberlerin daha tarafsız yapılmasını istedi.

Aşkın Kıyağan  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Avusturya'da kamu yayıncı kuruluşunun stüdyosu Gazze’ye dair tarafsız yayın talebiyle işgal edildi

Viyana

Tirol Filistin İnisiyatifi tarafından düzenlenen protesto eyleminde, Filistin destekçileri, kamu yayıncı kuruluşu ORF’nin Tirol bölge stüdyosuna girerek, stüdyoyu kısa süreliğine işgal etti.

Binanın çatısına büyük bir Filistin bayrağı asan Filistin destekçileri, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Binanın içinde yapılan açıklamada hem federal hükümet hem de ORF’den Gazze’de süren soykırımın durdurulması için harekete geçilmesi, özellikle İsrail’in 21 aydır sürdürdüğü aralıksız saldırılar neticesinde yaşanan insani krize yönelik daha tarafsız haber yapılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi istendi.

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Gazze'deki soykırımın hafifletilmesine son verilmesi talebi

Tirol Filistin İnisiyatifinin paylaştığı yazılı metinde, Gazze’de süren soykırımın göz ardı edilerek "hafifleştirilmesine" son verilmesi talep edildi.

Metinde, "Avusturya’nın kamu yayıncı kuruluşu, İsrail’in tutumunu soykırım olarak adlandırmalıdır. ORF tarafsız yayın yapmakla yükümlüdür. 7. maddeye göre, ORF, bölgesel, ulusal ya da uluslararası olaylara ilişkin tarafsız, güvenilir ve doğru bilgi paylaşmak durumundadır." ifadesine yer verildi.

Filistin destekçileri, 6 maddeden oluşan taleplerini ORF’nin bölge sorumlusu Georg Laich’e bildirdi.

Buna göre, basın yoluyla Gazze’de süren soykırımın "hafif gösterilmesine" son verilmesi, Filistin’deki basın mensuplarıyla dayanışma içinde olunması, Filistinlilere söz hakkı tanınması, toplumun ayrıştırılmasına son verilmesi gibi talepler sıralandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem barışçıl bir şekilde sona ererken, 9 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

Eylemi gerçekleştirenler arasında yer alan ve ismini belirtmek istemeyen Musevi asıllı bir aktivist, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ORF’nin Tirol stüdyosunu işgal ettik, çünkü devletin radyo ve televizyonunun 21 aydır Gazze’de süren soykırımdan bahsetmemesi ve İsrail’i kınamaması kabul edilebilir bir durum değil." görüşünü paylaştı.

Aktivist, kamu yayıncı kuruluşunun daha tarafsız ve aydınlatıcı haber yapması gerektiğini kaydetti.

ORF’nin Tirol Bölge Sorumlusu Georg Laich de Filistin destekçilerinin taleplerini dinlediklerini, halihazırda kurumlarının Orta Doğu ve Gazze’ye yönelik dengeli bir şekilde haber yaptığını ileri sürdü.

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