Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,230.00
BTC/USDT
21,385.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk ve ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Ahmet Bayram   | 26.06.2022
Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa

İhbar üzerine bölgeye 20 arazöz, bir su ikmal aracı ve ilk müdahale araçları yönlendirildi.

Arazinin yapısı nedeniyle ekiplerin ulaşmakta zorlandığı yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden iki uçak ve üç helikopter de sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı
Meteorolojiden Batı Karadeniz için 'kırmızı', Ankara için 'sarı' alarm
Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor
SOLOTÜRK, Yalova'da gösteri uçuşu yaptı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Benzer haberler

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Marmaris'teki orman yangınında görev alan "alev savaşçıları" yaşadıklarını anlattı

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor

Yangından kaçan yavru kuş ve köpeği alanda görevli sağlık ekipleri kurtardı

Yangından kaçan yavru kuş ve köpeği alanda görevli sağlık ekipleri kurtardı

Jandarmanın kadın pilotu orman yangınında da başarıyla görev yapıyor

Jandarmanın kadın pilotu orman yangınında da başarıyla görev yapıyor