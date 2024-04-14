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Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Elif Özlem Çelikler, Semih Yüksel, Sergen Sezgin  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı helikopterinin desteğiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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