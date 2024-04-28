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İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Halil Fidan  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

856. Sokak'taki iş merkezinin ikinci katında bulunan tekstil işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, iş merkezinde bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.


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İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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