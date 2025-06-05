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Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Ahmet Cemil Yeşilmen/AA

İstanbul

Cebeci Mahallesi'nde Sultangazi Belediyesine ait katı atık toplama alanında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, alanda hasara yol açtı.

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